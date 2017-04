El Gobierno echó al director del INCAA por sospechas de corrupción

Categoría: Nacional Creado en Jueves, 13 Abril 2017 02:09 Última actualización en Jueves, 13 Abril 2017 02:09 Escrito por Gonzalo

Se trata de Alejandro Cacetta a quien acusan de manejos irregulares en el ente. Él asegura que es transparente.

Alejandro Cacetta había asumido en diciembre de 2015 al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con elogios desde el Gobierno a su extensa trayectoria en la industria y la misión de “impulsar una renovación” en un área muy cuestionada por los manejos durante el kirchnerismo. Ayer, el ministro de Cultura, Pablo Avelutto, llamó personalmente a Cacetta para pedirle la renuncia, luego de que un funcionario de su cartera presentó en la Oficina Anticorrupción (OA) un expediente con el relevamiento de presuntas irregularidades en el INCAA. Anteanoche, en el programa de América, Animales sueltos, se había difundido un informe centrado en las sospechas de corrupción en el Instituto de Cine.

“En principio se vio que se mantenía la estructura de los negociados de la gestión anterior que había instalado La Cámpora. Pero luego se advirtió que podía haber connivencia y posibles incompatibilidades con la función pública”, dijeron fuentes del Gobierno. Desde la Casa Rosada contaron que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, le dio luz verde a Avelluto para que le exigiera la renuncia a Cacetta. Pese a la denuncia periodística de las últimas horas, aseguraron que la decisión ya estaba tomada, con intervención de la OA que dirige la macrista Laura Alonso, y que no había marcha atrás. En la carpeta que llevó Cultura a la OA figuran sospechas de obras con precios inflados, contrataciones cuestionadas que venían de la gestión anterior que igual se pagaron, contratos con productoras que tienen directivos dentro del INCAA y gastos de publicidad por montos elevados.

Clarín pudo hablar anoche con el funcionario desplazado, quien hizo una cerrada defensa de la “transparencia” de su gestión, calificó de “increíble” la denuncia televisiva -a la que quitó entidad- y atribuyó su salida a diferencias con Avelluto: “Veníamos con algunos distanciamientos sobre la gestión que a lo mejor no fueron comunicados por determinados funcionarios del Gobierno. Si hay transparencia fue en esta gestión”, afirmó.

Cacetta habló de “operaciones” en su contra, y sin querer dar más precisiones, sostuvo: “Hay dos personas que sistemáticamente denuncian. Si es un país serio que se investigue. Son dos personas cercanas hace muchos años a la industria, y esto pasa desde que me senté aquí. Pero no es de ahora, esto es así en los últimos 20 años. Y se lo van a hacer al próximo y al que siga. Conmigo se encontraron con una persona que no negocia y no acepta ningún tipo de acuerdo espurio”, se defendió.

-¿Quienes son estas personas?, le preguntó Clarín.

- Pregunten, cualquiera se lo dice. Todos los conocen en la industria.

- Si es como usted dice, ¿siente que el Gobierno no lo respaldó?

- Lamento la no compatibilidad con el Ministerio que me tocó en suerte (depender). Pero me importa pensar en mi familia y me duele mi país.

Cacetta, de 49 años, y que fue durante una década director de la productora Patagonik, llegó con envión del director Juan José Campanella -que era entonces presidente de la Academia de Cine- y “consenso” de la industria.

“Sería bueno hablar con gente del sector para ver quién soy. Tengo una trayectoria, no tengo padrino político. Me da impotencia y es una sorpresa increíble. La transparencia tiene que ver con mi vida”, insistió. Enigmático, pidió ver “cómo sigue ahora esta cuestión”.

Cacetta se suma a otros casos de funcionarios que fueron apartados ante denuncias de presunta corrupción, como el titular de la Aduana, José Luis Gómez Centurión, luego repuesto sin muchas explicaciones sobre el sector interno que promovió su salida, la AFI -que le hizo las escuchas- y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el caso de Gustavo Arribas, titular de la AFI, el propio Mauricio Macri minimizó una denuncia en su contra y lo mantuvo en el cargo, sin apartarlo "preventivamente". Ante la polémica por el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino, del grupo Macri, el Gobierno sacó dos decretos que regulan los casos de conflictos de intereses.