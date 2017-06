El drama del abuso: madre e hija volvieron a la casa de la que huyeron hace 7 años

Categoría: Nacional Creado en Martes, 02 Mayo 2017 04:05 Última actualización en Martes, 02 Mayo 2017 04:05 Escrito por Gonzalo

Habían acusado al padre de atacar sexualmente a la chica, pero la Justicia las obligaba a revincularse.

Casi siete años después de haber escapado para evitar que la Justicia la obligara a sostener el vínculo de su hija con el padre, a quien denunció por tener indicios de que la había abusado, Silvia Piceda regresó a su casa en la localidad bonaerense de Abasto con el objetivo de "recuperar el espacio" pero también bajo la premisa de visibilizar la lucha de las madres que buscan proteger a sus hijos de retornar a vinculaciones forzadas.

"Ésta no es una historia aislada. Es lo que atraviesan cientos de mujeres que tienen que elegir entre escaparse y vivir escondiéndose o bancarse el dolor y la angustia de que tu hijo o hija siga en contacto con su abusador", aseguró Piceda, mamá de Jazmín S., que actualmente tiene 19 años.

La semana pasada Silvia y Jazmín entraron por primera vez a la casa ubicada en la zona de quintas de Abasto. No lo hacían desde el 30 de diciembre de 2010. "La recordaba más grande", dijo la joven mientras caminaba entre los pastos altos de la propiedad, prácticamente abandonada desde entonces.

En la recorrida, Jazmín se detuvo en lo que había sido su cuarto. Allí, unos afiches de "Hello Kitty" dieron cuenta de cómo el espacio había quedado detenido en el tiempo.

"Tenía miedo a volver, ahora la sensación que tengo es linda. Como que valió la pena todo lo que hubo que hacer. Hoy no tengo miedo de que se él sepa dónde estoy y tampoco de encontrármelo. Pero esto me llevó mucho años. Al principio sentía que nada había pasado, como que yo nunca había vivido en La Plata, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que recordara que acá también viví cosas lindas".

Silvia había conocido a D.S en el ámbito militante: "Yo lo respetaba muchísimo porque había sido preso político durante la dictadura, sus valores para mi eran centrales y eso operó durante toda la relación", afirmó la mujer quien aseguró que "al año de Jazmín comenzó a mostrar que era un maltratador".

Cuando la niña cumplió 6 años la mujer dijo basta. Él se construyó una vivienda precaria en la otra parte del predio: "Yo percibía cosas extrañas en el vínculo. En junio de 2009 Jaz comienza con terribles crisis de pánico", recordó Silvia, quien había vivido en carne propia el abuso sexual entre los 9 y 11 años por personas allegadas a su entorno familiar.

Y continuó: "En septiembre de ese año viene Romina, la hija de una pareja anterior de D.S., y me dice que él había abusado de ella cuando tenía 11 años, la edad que Jazmín tenía en ese momento. Me cuenta además que el abuelo de Jaz, había abusado de tres nietas, es decir, de tres primas hermanas de mi hija".

Con el testimonio de Romina más los síntomas que presentaba Jazmín, Silvia recurrió al Tribunal de Familia de La Plata para pedir ayuda: "En diciembre las peritos que la iban a ver a Jaz me dicen que había que tener cuidado que el progenitor no se sintiera perseguido debido a sus antecedentes políticos. En marzo de 2010 voy a asistencia a la víctima y recién ahí me explican que tenía que hacer la denuncia penal".

"No obstante-continuó- nadie me dice que había que 'mover' el expediente. Entonces, a los pocos meses, la causa es archivada e igual suerte corrió la denuncia penal de Romina porque el delito había prescrito".

Entonces el juzgado de familia comienza a insistir con la revinculación: "Querían que Jaz lo viera y me proponían para estos encuentros la casa de los padres de D.S, donde yo sabía que su abuelo había abusado de sus primas".

El 30 de diciembre de 2010, D.S le avisó a Jazmín que la estaba yendo a buscar, Silvia armó un bolso, abandonó la casa junto a su hija y se refugió en la casa de su hermano en la Ciudad de Buenos Aires, donde un tiempo después alquiló un departamento e inscribió a la niña en una escuela porteña.

A mediados del año siguiente, Silvia realizó la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Allí consiguió abrir una investigación y que se tramitara una medida cautelar (todavía vigente) en un juzgado civil nacional para prohibir el acercamiento de D.S a ella y a su hija, así como todo tipo de contacto.