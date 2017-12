Ya se ven agentes de Infantería y Caballería en zonas peligrosas del GBA

Categoría: Nacional Escrito por Super Usuario

Están entre las 18 y las 24 en distintos sectores de La Matanza, Lomas y San Martín, los municipios con más delitos. También en Almirante Brown y Vicente López. Qué lugares patrullan en estos primeros días.

En varios puntos calientes del Conurbano bonaerense los vecinos ya empezaron a ver agentes de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense, que llegaron para reforzar el patrullaje en horas de la tarde y noche. Usan uniformes de fajina camuflados y algunos portan armas largas.

Tras un relevamiento hecho por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, determinaron que los puntos más conflictivos están ubicados en los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza y San Martín, donde se registran las mayores tasas de delitos.

Para responder a esta situación empezaron a distribuir 790 efectivos de Infantería y Caballería en 190 esquinas de todo el Conurbano seleccionadas por su peligrosidad. Patrullan por turnos en el horario de 18 a 24 para cubrir la "vuelta a casa", según explicaron desde el ministerio, en grupos de tres, cuatro y hasta ocho agentes. Se los puede ver especialmente en zonas muy transitadas como las cercanías de estaciones de tren y áreas céntricas con muchos comercios. También enviaron estos efectivos de refuerzo a La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata.

En los Distritos más inseguros se advirtió la presencia de los primeros uniformados patrullando las inmediaciones de las estaciones Temperley, en Lomas de Zamora y Laferrere, en La Matanza. En este último distrito, también en esquinas de González Catán, Villa Dorrego y Ramos Mejía.

Los 790 agentes de Infantería están destinados a 190 puntos conflictivos de distintas zonas de Cornurbano.

A San Martín llegaron 20 uniformados, que fueron distribuidos por ahora en cuatro esquinas de alto tránsito: Riobamba y La Crujía; Campos y San Juan; Catamarca y Casares; y Boulevard Ballester y San Lorenzo. En esa zona, tanto vecinos como el Municipio encabezado por Gabriel Katopodis, que reiteradamente reclama "mayor coordinación" con las administraciones locales, pidieron que deriven agentes a zonas más complicadas, como José León Suárez.

En Almirante Brown, distrito vecino de Lomas de Zamora, en la Zona Sur, 16 agentes de Infantería están instalados en cuatro esquinas: Tapin y Larreta, Palumbo y Medrano, Avenida Monteverde y Avenida Eva Perón y en el cruce de Avenida Donato Alvarez y Jorge.

A Vicente López, en la Zona Norte, arribaron 15 efectivos. “Los agentes pertenecen a tres grupos, todos de Provincia: el GAD (Grupo de Apoyo Departamental), Infantería y Caballería. Actúan de acuerdo a lo que indique la Departamental, y obviamente van a estar en zonas como los alrededores de Constituyentes (límite con el Partido de San Martín) y los distintos accesos e ingresos al Partido”, informó el secretario municipal de Seguridad, Santiago Espeleta.

Por otra parte, en Tigre, San Fernando y Malvinas Argentinas, donde aún no se ven efectivos, funcionarios locales pidieron que también les destinen refuerzos. El secretario de Protección Ciudadana de Malvinas, Jorge Cancio, sostuvo: "Quiero entender que los empezaron a mandar a las zonas más calientes". Tanto desde ese Municipio como en Tigre dijeron que las fuerzas serán "bienvenidas". En San Fernando, en cambio, no emitirán opinión "hasta no verlos en las calles".

“Los uniformados, que fueron capacitados para estas tareas, llevan ropa de fajina, similar a la vestimenta militar, armas largas y su principal objetivo es disuasorio”, explicaron desde la Provincia. También contaron que los agentes fueron entrenados especialmente para realizar este tipo de patrullaje de calle.