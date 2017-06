"Hay que ponerle un límite al Gobierno", dijo Cristina Kirchner en un acto en el que no avisó si será candidata

Categoría: Nacional Creado en Miércoles, 21 Junio 2017 00:42 Última actualización en Miércoles, 21 Junio 2017 00:42 Escrito por Super Usuario

"No desunamos, vengo a sumar. Hay que ponerle un límite al Gobierno", dijo Cristina Kirchner en el lanzamiento del Frente Unidad Ciudadana, la herramienta electoral que construyó para competir en los comicios legislativos.

La ex presidenta lanzó esa frase en un acto en la cancha Julio Grondona del club Sarandí. Parada en una tarima blanca sin otro ornamento que un micrófono -un escenario que contrastó con las puestas maximalistas que ordenaba montar cuando estaba en el gobierno- Cristina dejó que el público cantara algunos minutos "vamos a volver, vamos a volver", antes de pedirles que muestren sus banderas.

Afónica y con muchos problemas de sonido, la ex presidenta denunció que "nos quieren dar 100 años más de deuda", en referencia a la emisión de bonos que hizo el Gobierno. "No gastemos en insultos, pongamos la energía en movilizar a los ciudadanos", pidió la jefa del frente Unidad Ciudadana.



"Lo importante es canalizar esta fuerza en organizar a la sociedad. Por eso los convoco a la unidad ciudadana. A la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas, porque estoy convencida de que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad", dijo la ex presidenta.

"Los telegramas de despidos no son para los de un partido o de otro, no, vienen con nombres y apellidos de hombres y mujeres de carne y hueso. Por eso Unidad Ciudadana, que representa a los hombres y mujeres de carne y hueso", sostuvo Cristina, en uno de los pasajes de su discurso dedicado a separarse de la historia del peronismo.

La ex presidenta no dijo si será candidata. Cuando el público le gritó "Cristina senadora, Cristina senadora", le gritó el público, la ex presidenta respondió: "Yo he tenido en mi vida todos los honores y todos los cargos, gracias a ustedes.Vengo a sumarme como una más, vengo a poner la cabeza y el cuerpo", sostuvo.

Parada en medio del escenario, después reclamó: "Es necesario poner un freno a tanto disparate. ¿Cómo nos pueden decir que van a endeudarnos por 100 años? Es imprescindible poner un límite, un freno porque así no se puede seguir".