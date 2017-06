Esteban Bullrich será el candidato de María Eugenia Vidal en la Provincia y definen si se suma Facundo Manes

Categoría: Nacional Creado en Viernes, 23 Junio 2017 02:26 Última actualización en Viernes, 23 Junio 2017 02:26 Escrito por Super Usuario

El ministro de Educación se enteró esta tarde y se lo confirmó Vidal. Hoy definen si el neurocirujano encabeza la lista de diputados o si va la dirigente Gladys González, o Graciela Ocaña. Habrá reunión en Olivos.

Hasta hoy a las cinco de la tarde Esteban Bullrich no tenía noticias sobre su destino político. Más: el fin de semana le había transmitido a su círculo íntimo que creía que la elegida iba a ser Gladys González, una sensación que también le había transmitido a la propia González en una charla a solas que mantuvieron en un evento social. Pero, cuando anochecía, sonó su celular y llegó la sorpresa. En el despacho de Marcos Peña pusieron el altavoz y María Eugenia Vidal le comunicó la noticia: "Creemos que sos el que mejor puede representar nuestros valores", le dijo, con tono de eslogan electoral. "Es un orgullo", respondió el ministro de Educación y oyó de fondo una cortina de aplausos.



Bullrich -48 años, casado, cinco hijos, ex candidato a vicepresidente de Ricardo López Murphy- se convertía así en el primer candidato a senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, donde se librará la pelea central de las legislativas de 2017, trascendentes para las aspiraciones de Mauricio Macri de atravesar sin mayores sobresaltos los dos últimos años de mandato y para pensar en una eventual reelección. Siempre la Provincia suele ser vital por lo que representa en términos de votos -casi el 40 por ciento del padrón-, pero esta vez hay un aditamento especial que podría saldar un viejo duelo: enfrente estaría Cristina Kirchner. El macrismo la enfrentaría con un candidato de su partido por primera vez.

"Por eso nos costó tanto la decisión. Sabemos que vamos camino a la polarización electoral", asumía anoche uno de los integrantes de la mesa chica del macrismo. Para la gobernadora el resultado en las urnas también será clave: una derrota en su distrito complicaría el panorama en la Legislatura provincial, donde hasta ahora -gracias al buen diálogo con el Frente Renovador de Sergio Massa- logró aprobar casi todo lo que se propuso. "Si Cristina hace una buena elección nos va a meter legisladores de La Cámpora. La cosa sería mucho más complicada", se preocupan en la gobernación.

La confirmación de Bullrich no despeja todas las incógnitas. Quedan dos grandes interrogantes de aquí al cierre de listas. Uno: saber qué mujer lo acompañará en la lista para el Senado, un lugar más que expectante ya que, en caso de ganar, Cambiemos se quedaría con dos bancas en la Cámara Alta. Dos: quién liderará la nómina de Diputados. Para ambos espacios suena González, pero no está definido. Tampoco es una cuestión menor: según los cálculos macristas, con una victoria podrían conquistar cerca de 14 bancas en la Cámara baja.

"Estamos buscando una mujer para que acompañe a Esteban", asumían en el entorno de Vidal. Si no es González podría ser Graciela Ocaña, aunque la ex ministra de Cristina tiene cierta resistencia en un sector del PRO. "Nos quedan algunas horas. Hay tiempo", buscaba descomprimir un ministro bonaerense. Sin embargo, la tensión era evidente en la reunión que compartieron hoy en el despacho de Peña. Allí estuvieron -además del jefe de Gabinete- Jaime Durán Barba, Federico Salvai, Horacio Rodríguez Larreta y Fernando de Andreis. Al Presidente lo consultaban cada tanto por teléfono, aunque opinó poco y delegó la responsabilidad en su equipo. Sin ir más lejos: Macri le había asegurado en diciembre a Clarín, en una entrevista, que no quería desprenderse de su ministro de Educación.

Esteban Bullrich será el candidato de María Eugenia Vidal en la Provincia y definen si se suma Facundo Manes

Graciela Ocaña, el día que se oficializó el ingreso de la ex jefa del PAMI y ministra de Salud a Cambiemos.



En la lista de diputados están confirmados, aún sin que se haya determinado el puesto, el actual embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro -al que Vidal intentará exhibir como una carta para dar el debate por la inseguridad-, Héctor "Toty" Flores -un dirigente de La Matanza, ex diputado, que llega de la mano de Elisa Carrió- y Marcela Campagnoli, hermana del fiscal José María Campagnoli.

Es incierta, a la vez, la situación de Facundo Manes, que parecía un candidato cantado para liderar. Vidal se reunió con él el miércoles a la noche y le ofreció ir como número dos. "Quiere encabezar pero lo vamos a convencer", aseguraban cerca de Vidal. La gobernadora lo quiere sí o sí. "Llega a sectores muy interesantes", suele decir. Ese y el resto de los enigmas se develarán desde este mediodía en la residencia de Olivos.