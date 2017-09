La justicia de La Plata investiga el ataque a puñaladas a Fernando Esteche

Categoría: Nacional Escrito por Super Usuario

El ex jefe de Quebracho evitó hacer la denuncia, pero la actuación del gobierno permitió que se abra un expediente.

LA PLATA (Corresponsal)- El Ministerio de Seguridad bonaerense intervino en la preliminar de una causa eventual por el ataque a puñaladas al ex responsable del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, Fernando Esteche, atacado por sus antiguos compañeros de la organización en la marcha a Plaza de Mayo -por la aparición de Santiago Maldonado- y la Justicia deberá resolver la competencia del caso. El caso ya está en la órbita judicial: lo sigue la Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Martini y está caratulado "lesiones".

En los Tribunales platenses explicaron que el hecho jurisdiccional ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello intervino la fiscalía en turno, tras recibir el informe médico y las actuaciones del ministerio sobre lo que ocurrió en la Clínica La Comunidad, de Ensenada, donde se asistió el dirigente agredido.



Ayer, el comisario Alfredo Alcaraz, de la seccional 1ra. de Ensenada, estuvo en el sanatorio privado de la calle La Merced y Marqués de Avile. Según el Informe que pudo comprobar Clarín, Esteche ingresó el viernes a las 18.45 con “herida corto punzante en cara posterior de cara posterior de pierna interna con compromiso de músculo gemelo. Herida contuso cortante en el cráneo por elemento romo, gran hematoma músculo deltoide y escoriaciones de gran tamaño en cara lateral externa de brazo, múltiples escoriaciones y hematomas en ambas regiones dorsales”.

Este parte médico es gravitante porque las autoridades de la Clínica no avisaron de esta situación, como queda expuesto en el informe policial. Y Esteche tampoco refirió el ataque. En estas circunstancias, penalmente, las aparentes lesiones culposas quedaban dentro de la instancia privada e inhibían la actuación judicial para investigar el presunto delito de intento de homicidio.

Pero, además, desata también en los juzgados la trama de una pelea política salvaje entre Esteche y “esos que conozco perfectamente de Quebracho La Plata”. En un momento se mencionó a su sucesor, Ezequiel Lopardo, como instigador. Pero, este profesor de la Facultad de Periodismo de la UNLP aclaró ayer a Clarín que ya no integra la organización piquetera. “Yo soy de la Corriente Nuestra Patria. Me alejé de Esteche, entre otras cosas, porque es un mentiroso. Y el viernes ni siquiera estuve en la marcha”. Lopardo es uno de los soportes de la candidatura kirchnerista a diputada de Florencia Saintout”, decana de Periodismo.



Más allá de las "cuestiones políticas" del hecho, en las actuaciones de la fiscalía se recibió la investigación y la reconstrucción de los hechos que hizo la Policía Bonaerense y se aguarda para las próximas horas una definición.

Esteche insinúa que Lopardo repliega a “lo territorial” como estrategia, “para hacer política formal y tomar distancia de la pandilla”, pero sigue ligado a la organización. Y advierte sobre “cajas” provenientes de Provincia y de Nación destinadas a organizaciones sociales satélites del “nuevo” Quebracho. “Yo nunca recibí plata de ningún lado para hacer política”, aclara el también profesor de Relaciones Internacionales y Periodismo de la misma facultad.

"Lo que me pasó es de una gravedad inusitada", mencionó Esteche en varias declaraciones. “Esto es una pandilla funcional a otros intereses, que no tienen que ver con los 20 años de construcción de Quebracho; cualquier cosa que me pueda suceder a mi, son ellos, no son los servicios, no es la policía", insistió ayer.

Policías, servicios, conexiones internacionales por el acuerdo Argentina –Irán. Esteche está en un filo difícil. Incluso es acusado por quienes señala como autores del ataque con facas. “Nuestra organización sufrió una provocación artera y cobarde por parte de un grupo marginal que lidera Esteche, que valora muy poco lo que significa la organización popular en este momento histórico”. Firma Quebracho La Plata, que por ahora no se sabe quiénes son.