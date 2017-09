Cristina Kirchner ya avisó que no debatirá en canales de TV

Categoría: Nacional Escrito por Super Usuario

Esteban Bullrich, Florencio Randazzo y Néstor Pitrola ya firmaron para debatir en TN. Sergio Massa también está de acuerdo.

Finalmente, Cristina Kirchner rechazó la posibilidad de participar en un debate de candidatos a senadores bonaerenses organizado por un canal de televisión. “No creo que empresas privadas puedan organizar debates públicos”, aseguró, y consideró que está dispuesta a participar si la actividad es gestionada por universidades públicas.

Este mediodía, los representantes de los candidatos Esteban Bullrich (Cambiemos), Florencio Randazzo (Cumplir) y Néstor Pitrola (FIT) firmaron un acta de compromiso para participar del debate que está organizando el canal Todo Noticias, mientras que los referentes de Sergio Massa (1País) también se mostraron de acuerdo. En ese encuentro, el delegado de Unidad Ciudadana planteó que aún no podía brindar una respuesta.



La postura de Cristina se conoció esta tarde de boca de ella. “Por supuesto que voy a participar, pero creo que ese debate se debe organizar en las universidades, fundamentalmente en territorio bonaerense, son el instrumento adecuado. Y sus docentes deben ser los organizadores. No es solamente el espacio geográfico, también el contenido público de quiénes son los que van a ordenar y proponer el debate”, declaró esta tarde durante una visita de campaña a Berazategui.

También se refirió a los temas que se deberían discutir y puso el foco en la economía. “No puede ser un debate de pelea entre políticos. Tenemos que debatir lo que la gente ha votado en las PASO, y la gente ha votado contra el ajuste y contra el plan económico”, indicó, y puntualizó que los temas a tratar deberían ser “el ajuste económico, las tarifas, el buen trabajo, la industria nacional, la apertura de importaciones”.

El encuentro por el debate que organiza el canal TN tuvo lugar en las oficinas del canal en Constitución. Allí los delegados de Cambiemos pidieron adelantar la fecha al 4 de octubre -estaba planteada para el 18 de ese mes- y enunciaron la necesidad de evitar que las especulaciones se extiendan hasta último momento y que se defina cuanto antes la realización del debate.



En acuerdo, firmaron los representantes de Bullrich, Randazzo y Pitrola. Los referentes del massismo no plantearon objeciones pero indicaron que no firmarán hasta chequear el cambio de fecha con Massa. "Está todo bien, Sergio quiere debatir pero no nos podíamos comunicar en ese momento y no íbamos a firmar sin antes consultarlo con él", explicaron a Clarín.

El representante de Unidad Ciudadana, por su parte, mantuvo el discurso que ese espacio había dado la semana pasada: indicó que no estaba en condiciones de confirmar la participación de la ex presidenta, pero que su presencia en el lugar era una señal de buena predisposición.

La decisión de Cristina no es menor, considerando que desde Cambiemos aclararon que van a debatir "si están todos los candidatos".



Mientras tanto, como había adelantado Clarín, desde Unidad Ciudadana ven más factible la participación de Cristina si el debate, en lugar de hacerse en un estudio de TN, tiene lugar en alguna universidad del Conurbano.

Ante esto, el rector de la Universidad de Quilmes, Alejandro Villar - en representación de otras seis universidades provinciales- declaró públicamente que junto a otros colegas proponen la realización del debate en alguna de las instituciones académicas que representan y que es un ámbito más adecuado para el debate.



Sin embargo, desde TN aseguraron que no recibieron aún ningún pedido de cambio de locación y que si bien están dispuestos a considerarlos creen que lo más cómodo por cuestiones técnicas sería un estudio de televisión.

Por su parte, en las filas del kirchnerismo también conversan la posibilidad de que el debate se reduzca a un “cara a cara” entre Cristina y Bullrich -las dos fuerzas con chances de ingresar senadores al Congreso- y así cuidar a su candidata de los ataques de las demás fuerzas.