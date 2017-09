Intiman a la sobrina de Cristina para que abandone su oficina

Categoría: Nacional Escrito por Super Usuario

Es porque ocupa un ambiente en el local que usaban Sancho y Sanfelice, quienes ya lo dejaron. El juez Bonadio la emplazó para esta semana, o la desalojará.

Procesada por lavado de dinero y asociación ilícita, Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, fue intimada la semana pasada por el juez Claudio Bonadio para que desaloje el local donde tiene instalada su oficina. El inmueble pertenece a la Sucesión Néstor Kirchner (ahora devenido en Condominio), y según constató la justicia nunca se pagó alquiler por su uso.

Sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 496, funcionó hasta hace veinte días la inmobiliaria "Sanfelice, Sancho & Asociados", que tuvo hasta comienzos de 2016 entre sus accionistas a Máximo Kirchner. Sanfelice y Sancho ya fueron desalojados, pero la justicia no les recibió la llave porque aún permanece allí la hija de Alicia Kirchner.

La empresa conocida como "Negocios Inmobiliarios", administró varias propiedades de los ex presidentes y tiene vinculación comercial con las empresas de los Kirchner investigadas por lavado de dinero, como Los Sauces SA y Hotesur SA.

El local donde funcionó la inmobiliaria pertenece a la sucesión NK que una vez concluido su trámite, se constituyó en Condominio Máximo y Florencia Kirchner. El mismo, al igual que la firma Los Sauces SA (también de la ex presidenta), se encuentra intervenido por la Justicia.



La discusión alrededor de esta propiedad, ubicada a pasos del centro de Río Gallegos, comenzó cuando Bonadio detectó que "nunca se firmó un contrato de alquiler ni se abonó dinero por su utilización". La primera intimación obligó a Sancho y a Sanfelice a presentar los contratos de alquiler y a "abonar exclusivamente a la intervención del Condominio los alquileres adeudados".

Pero el ex gobernador de Santa Cruz y el socio de los Kirchner "Bochi Sanfelice", admitieron que no había contrato. "No pagamos alquiler, se usó a modo de préstamo", señalaron ellos ante la justicia.

Sin embargo, tal como contó Clarín, un informe de Raquel Moyano -interventora del Condominio-, presentado ante Bonadio señaló que hay una "contradicción" en dicho planteo, porque existen pagos consignados como alquileres.



"Locación del inmueble de la Avenida Néstor Kirchner 496, mes de junio 2017", dice la Factura A Nº 00000032 del Condominio Máximo y Florencia Kirchner, con la cual le cobran a Negocios Inmobiliarios SA 22.990 pesos por el alquiler del inmueble donde funcionaba la inmobiliaria.

El desalojo fue inevitable, pero no quedó completamente vacío. Hace veinte días se retiraron Sancho y Sanfelice, mudándose a la calle Maipú, donde funciona una FM del "Bochi" que retransmite Radio 10 en Río Gallegos. Cuando quisieron entregar la llave del inmueble, la justicia decidió no recibirla ya que Romina Mercado no retiró sus cosas del local.



Con más de cinco oficinas, sala de reuniones, y una bóveda, según constató en un procedimiento el juzgado de Bonadio, Romina Mercado fijó domicilio fiscal allí e instaló su estudio como abogada. La integrante del equipo de fiscales del Gobierno de Santa Cruz -cargo que ejerce ad honorem- continúa aún en la inmobiliaria.



Carlos Sancho, apoderado de Máximo para el manejo de su patrimonio, decidió dejar la llave en una escribanía. Para la justicia no tiene valor en tanto no esté "completamente desalojado el inmueble".

Por ello, la Justicia intimó a Mercado que deje el inmueble de Avenida Kirchner 496 en el transcurso de esta semana. Caso contrario se avanzará con el desalojo.



De todos modos, se trazó una alternativa: negociar un contrato de alquiler con la sobrina de la ex Presidenta, "por todo el inmueble, no sólo por la oficina que ella ocupa", explicaron a Clarín fuentes judiciales.

La semana pasada Bonadio ordenó un allanamiento en el lugar para constatar el desalojo y para secuestrar documentación sobre las operaciones bancarias y de locación que hicieron Sancho y Sanfelice con los Kirchner alrededor de esta propiedad, que estará en alquiler cuando se retire Romina Mercado.