El ex vice que soñó con la máquina de hacer billetes, a un paso de la prisión

Amado Boudou tiene múltiples investigaciones abiertas, además del caso Ciccone que lo lleva al banquillo. La Justicia suma más pruebas que lo pueden llevar a la cárcel.

Amado Boudou puede ir preso. Es la posibilidad que deben enfrentar los ciudadanos acusados en juicios penales en su contra.

Sin embargo, fuentes judiciales de relevancia dejaron trascender a Clarín que la situación de Boudou está realmente muy comprometida. Mañana, a las nueve y media, empezará el juicio oral y público por el caso Ciccone. El juez Ariel Lijo, y el fiscal Jorge Di Lello, determinaron que tenían pruebas suficientes para elevar la causa en la que investigaron a Boudou, junto a algunos de sus amigos; ex funcionarios nacionales; y un empresario gráfico, por la posible compra ilegal de la única imprenta privada del país que era capaz de imprimir billetes, cheques, acciones o documentos. Esa planta gráfica era Ciccone Calcográfica. Su nombre era en realidad un apellido. El de sus fundadores, Nicolás y Héctor Ciccone, quienes aprendieron el oficio de imprenteros en Lanús, donde vivieron de jóvenes.

Fuentes que investigaron a Boudou en diferentes causas, le aseguraron a Clarín que el ex vice debería prepararse para vivir un escenario de detención y cárcel. En un plazo que midieron en meses. No en años. Y no solo por lo que podría pasar si lo condenan por la trama Ciccone. Ocurre que el ex vice está imputado en varias causas judiciales de relevancia.Los jueces y fiscales que trabajan en esos casos están recibiendo cada vez más pruebas que comprometen Boudou y a personajes que lo acompañaron en sus momentos de gloria política. Y que ahora también quedaron involucrados en sus infortunios judiciales.

En las “causas Boudou”, entonces, se repiten en general los mismos nombres.Y sistemas similares que esas personas habrían usado para cometer delitos defraudando al Estado. Todo habría pasado cuando el jefe de esa "banda" de viejos amigos era ministro de Economía.

Esos nombres repetidos son, por ejemplo, los de su mejor amigo desde los siete años, el millonario súbito José María Núñez Carmona; el acusado de ser su testaferro, Alejandro Paul Vandenbroele; su secretario y amigo también de la infancia, Eduardo “Cachi” Romano. Hay más.

Boudou acaba de ser sobreseído después de enfrentar un primer juicio oral en el que se lo juzgó por la falsificación de documento público: los papeles de un auto Honda Del Sol modelo CRX, en disputa con su ex esposa con quien inició una división de bienes. La fiscal de ese caso, Stella Maris Scandura, apeló la decisión del Tribunal. Si es condenado, aunque sin pena de prisión, una condena más lo llevaría a la cárcel.

Así de delicada es la situación procesal del ex vice. Ahora, a Boudou se le suma el juicio oral por el caso Ciccone.

Y otro más. Se sentará en otro banquillo, también frente a un tribunal, por una causa en la que está acusado de haber comprado con posibles sobreprecios 19 autos de alta gama mientras era ministro de Economía.El juez Sergio Torres, junto al fiscal Ramiro González, terminaron la instrucción de la causa -en la que también procesaron a otros ex funcionarios y empresarios- y la elevaron a juicio oral.

Los otros casos que complican a Boudou son el que investiga su posible enriquecimiento ilícito: en esta trama también están involucrados Núñéz Carmona, Vandenbroele y hasta su ex novia, Agustina Kämpfer.El juez es Ariel Lijo, el mismo que elevó el caso Ciccone a juicio oral.

Peritos de la Corte Suprema están terminando, es posible que esta semana o la próxima, un peritaje de los bienes del ex vice y su entorno bajo sospecha.

El magistrado Lijo es también quien hizo declarar en indagatoria a Boudou en otro caso de posible corrupción. Se trata del expediente que analiza por qué la misma sociedad comercial que compró Ciccone Calcográfica en el 2010, The Old Fund, presidida por Vandenbroele y cuyo lobbysta dentro del Gobierno K era Núñez Carmona, cobró 7,6 millones de supuesta asesoría al gobierno de Formosa justo en los momentos del tramo final de una renegociación de deuda pública que esa empresa tenía con el Estado. El ministro de Economía que firmó los últimos papeles sobre el tema era Boudou.

¿Por qué Formosa le pidió consejo financiero justo a The Old Fund? La pregunta más complicada para Boudou es otra: ¿por qué The Old Fund le giró 2,6 millones de los 7,6 millones cobrados a un organismo formoseño a uno de los principales asesores del gobernador Gildo Insfrán, llamado Martín Cortés?

Hay más, todavía, sobre los “casos Boudou”.

El expediente con el que tal vez se demuestre en la Justicia el modo con el que Boudou usó fondos públicos para manejarse como funcionario es una causa que estudia la rendición de los viáticos que realizó el ex vice cuando ocupaba ese cargo, es decir, la presidencia de la Cámara Alta.

Clarín pudo saber, en base a fuentes judiciales, que los datos y documentos sobre esas maniobras son cada vez más. Y más escandalosos. Esa causa también la lleva adelante el juez Ariel Lijo.El magistrado fue el segundo juez que tuvo la causa Ciccone.

El primero, Daniel Rafecas, fue apartado cuando se descubrió que chateaba por WhatsApp con un viejo amigo de su familia que era, además, amigo de Boudou. Rafecas ayudó a recolectar las primeras pruebas de la causa. El primer fiscal de ese caso, también, fue Carlos Rívolo, quien por presión del Gobierno K debió dejar el expediente. Sin su actuación inicial, es probable que la causa Ciccone no hubiese prosperado.

Lo reemplazó Jorge Di Lello, que terminó procesando a Boudou en sintonía con los pedidos de Lijo. Y con quien coincidió en elevar la causa a juicio oral.

Lijo investigó, indagó y procesó a Boudou cuando éste tenía mucho poder debido a que aun estaba en funciones.

El juicio oral por el caso Ciccone es muy simbólico para los Kirchner y su Gobierno.Solo en consulta con su familia y uno de sus secretarios de Estado, Cristina Fernández eligió a Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones del 2011, que ambos ganarían.

En febrero del 2012, el caso Ciccone se masificó en los medios después de que Radio Mitre difundiera una entrevista con la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, donde ella tuvo la valentía de contar lo que sabía sobre los negocios que calificó de ilegales realizados por su ex marido con Boudou.

Clarín había publicado una primer nota sobre el caso Ciccone en septiembre del 2011. Una segunda el 9 de noviembre de ese mismo año.Boudou las calificó de “venenosas” en una charla informal que mantuvo con el autor de este artículo, y también de aquellos dos.

Su primera reacción pública, ante la masificación del caso, fue salir a un escenario en un festival de música en El Calafate, tocando la guitarra, con una remera que decía “Clarín Miente”.

En semana santa del 2012, usó un salón del Senado vacío por el feriado para atacar a empresarios del juego, de los medios como Clarín, a Rívolo, a Rafecas, a dirigentes de la política, periodistas y hasta al entonces Procurador de la Nación, Esteban Righi, quien debió “renunciar” después de ese monólogo rabioso.

Boduou había llegado al Senado con los lineamientos de lo que sería su monólogo, dictados por la propia Presidenta, contaron amigos del ex vice.

Boudou, con su cara roja por el enojo, dijo ser víctima de un complot orquestado por todos esos actores antes nombrados, y por otros más.Ninguna de sus denuncias hechas entonces prosperaron.

El caso Ciccone, sí.