La familia Maldonado llega a Esquel y pedirá al juez profundizar la investigación sobre la Gendarmería

Sergio Maldonado, hermano mayor del artesano, ya tiene concedida una audiencia con el nuevo magistrado.

La familia de Santiago Maldonado llegará este martes a esta ciudad para reunirse con el juez Gustavo Lleral, a quen pedirá que profundice la investigación sobre los miembros de la Gendarmería que participaron del operativo en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia hace dos meses, y a los que responsabilizan de la “desaparición forzada” del joven de 28 años.

Sergio Maldonado -hermano mayor de Santiago y vocero de la familia- y su esposa Andrea Antico, tras la masiva concentración del domingo en Plaza de Mayo volaron ayer al mediodía de regreso a Bariloche, donde residen. Este martes, precisó Andrea a Clarín, viajarán a Esquel en auto, y ya tienen acordada una audiencia con el juez Lleral, que dependerá también del horario de su llegada.

Aquí los espera la abogada de la familia, Verónica Heredia. Al juez le pedirán que profundice la investigación sobre los gendarmes que participaron del operativo y “se llevaron a Santiago”, según sostienen, basados en testimonios de miembros de la comunidad mapuche que declararon en la causa ante el juez anterior, Guido Otranto.

En Gendarmería sostienen que las cosas no fueron así y refieren “contradicciones” en esas testimoniales. El Gobierno nacional también exculpa a los gendarmes: sus hipótesis son que Santiago no estuvo en el lugar, o que se ahogó en el río Chubut, hipótesis esta última que sostenía el juez Otranto, quien terminó siendo apartado de la causa hace diez días, cuando la Cámara de Comodoro Rivadavia hizo lugar a la recusación planteada por la familia. Entretanto, sigue vigente la medida que ordenó Otranto de rastrillaje a lo largo del cauce del río Chubut.

En la causa llegaron a declarar unos 13 gendarmes ante Otranto, la fiscal federal Silvina Avila y abogados de las partes; y quedan pendientes los testimonios de otros 20 uniformados. Se especula que Lleral podría retomar esas declaraciones en los próximos días. En su testimonial, uno de los gendarmes más apuntados por las heridas que exhibió, el subalférez Emmanuel Echazú, declaró que ya sangrando por un piedrazo bajó hasta cerca del río: "Escucho dos voces diferentes que venían desde el río y quizás desde la otra orilla. No pude divisar a ninguno. Me quedo un momento ahí, al no ver nada, las voces dejaron de escucharse, me vuelvo, hacia arriba por la pendiente. En ese momento ya se estaba replegando todo el personal". La querella no le cree.

La abogada Heredia participó el domingo de la marcha en esta ciudad -paralela a la de Plaza de Mayo- , donde hizo fuertes críticas a lo actuado por la Justicia, y hacia al Gobierno. Pero por otra parte sostuvo -en línea con la postura de la familia- que la designación del juez Lleral “abre una esperanza” y les da fuerzas “para llegar a la verdad sobre Santiago”. En un gesto que fue muy valorado por la familia, el juez se comunicó con ellos apenas se puso al frente de la causa.

El juez se dedicó desde el jueves pasado a leer el voluminoso expediente, del cual admitió a su llegada a Esquel desde Rawson, no tener mayor conocimiento. Son dos causas: la de “hábeas corpus”, y la de “desaparición forzada”, delegada en la fiscal Avila. Pero Lleral todavía no dio ninguna pista de cómo encaminará la investigación. Esto es lo que quiere saber también la familia en la reunión con el magistrado, que podría ser hoy mismo, o mañana, dependiendo de la hora que Sergio Maldonado llegue a Esquel. El fin de semana Heredia lo pasó trabajando en la presentación que harán ante el magistrado.