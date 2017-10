El Gobierno presiona a la Procuradora y Germán Garavano pidió "que se tome licencia ya"

Categoría: Nacional Escrito por Super Usuario

El ministro de Justicia consideró que "no es bueno para el país" que siga en el cargo.

El Gobierno recibió con beneplácito el procesamiento de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Conscientes de que la titular del ministerio Público Fiscal no renunciará de motu proprio, el ministro de Justicia, Germán Garavano, exigió que pidiera licencia. “Es gravísimo, debería pedir licencia ya, porque es muy grave que deba investigarla un funcionario de menor jerarquía y que depende de ella. Ella seguramente apelará y la situación no es buena para el país”, señaló el ministro en diálogo con Clarín.

En el Ejecutivo apuestan a la salida definitiva de Gils Carbó y a un nuevo proyecto de ley para limitar el poder de su sucesor en el cargo. El Ejecutivo propone un mandato de 5 años con un sistema adversarial, pero admite que no se puede llevar adelante mientras la procuradora continúe en el cargo. Elisa Carrió echó por tierra el consenso entre diferentes bloques de la oposición en Diputados y en el Senado para avanzar con la reforma y obligar a Gils Carbó a renunciar. “El proyecto -que obtuvo dictamen en comisión- tal como está redactado tiene nombre y apellido y es inconstitucional ya que plantea una intromisión del Ejecutivo y el Legislativo en asuntos del Poder Judicial”, sentenció la jefa de la Coalición Cívica en su momento y obligó a la administración de Mauricio Macri a retroceder.

Con el procesamiento consumado de la jefa de los fiscales, la aliada más poderosa del Presidente volvió a hablar. “Después de años de trabajo empezamos a ver que se hace justicia y vamos camino, a en base a derecho, a remover de su cargo a una militante política que fue puesta allí para garantizar impunidad y negocios del poder. Se está probando que Gils Carbó uso la Procuración para hacer negocios y para garantizarles la libertad a los ladrones más grandes de la Argentina”, sentenció Carrió ante la consulta de este diario.

En la Casa Rosada se barajó en su momento echar a Gils Carbó por decreto, aunque esa idea también chocó con la diputada por la Ciudad. “Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes”, expresó el año pasado. Algunas de las espadas legislativa y judiciales le espetan a la jefa de la Coalición Cívica que postergara la destitución de Gils Carbó. “Se tiene que dar cuenta de que se equivocó en su momento, debería repensar la situación con un procesamiento”, sostuvo.

En la práctica y con el sello del casi seguro contundente triunfo electoral de su boleta, no son pocos quienes reconocen que en esta materia el Gobierno obrará según el deseo de Carrió. No es casual, en ese sentido, la designación de Fernando Sánchez en jefatura de Gabinete. El hijo dilecto de Carrió supervisará la agenda institucional del Ejecutivo y trabaja en un borrador de un nuevo proyecto de ley.

Las espadas legislativas de Cambiemos en el Congreso reconocen que no esperan que se aceleren acciones contra la jefa de los fiscales y que la presión será eminentemente política y mediática. “Algunos actores quedarán condicionados”, afirman en el Ejecutivo, conscientes de que no tienen los dos tercios necesarios para avanzar con la destitución de la procuradora. En Balcarce 50 destacan que esperan que la causa avancen aunque el resultado no forma parte de la estrategia oficialista.



Si bien Carrió, Mario Negri y Silvia Lospennato le pusieron la firma al pedido de juicio político contra Gils Carbó, la comisión de juicio político que preside el macrista Álvaro González jamás sesionó. Los cerca de 30 pedidos de juicio -contra, entre otros, el Presidente y el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti- explican en parte la inercia. En ese cuerpo afirman que el procesamiento contra Gils Carbó tiene un peso objetivo que podría tener consecuencias.