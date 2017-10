Cristina Kirchner: "Si estuvieran aquí, Evita votaría a Cristina y Perón a Taiana"

Categoría: Nacional Escrito por Super Usuario

La ex presidenta encabezó un masivo acto de campaña como celebración anticipada del 17 de octubre. Criticó a Mauricio Macri y lo acusó de tener "lealtad con los grupos económicos".

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, encabezó esta tarde en Avellaneda lo que se podría considerar el acto central de su campaña a senadora con miras a las elecciones del próximo domingo .

"Si estuvieran aquí, Evita votaría a Cristina y Perón a Taiana", lanzó CFK apenas comenzado su discurso.



El escenario fue el estadio de Racing, con capacidad para 50.000 almas, que lució colmado. La cancha lleva el nombre de Presidente Perón; un dato nada menor ya que tanto la ex presidenta como su segundo, Jorge Taiana, arrancaron sus discursos refiriendo al fundador del movimiento en vistas de que mañana es el Día de la Lealtad, como llaman los peronistas al 17 de octubre, fecha de virtual nacimiento de esa fuerza.

El giro peronista del último tramo de la campaña de Unidad Ciudadana es una muestra de la necesidad que admiten en el campamento electoral de Cristina de atraer votos que fueron a otras variantes del mismo origen partidaria, para una pelea que según la mayoría de las encuestas se le presenta cuesta arriba frente a la lista de Cambiemos, que encabeza el macrista Esteban Bullrich.



Cristina apareció vestida con los colores de la bandera (remera blanca pegada al cuerpo y camisa celeste encima), lo sucedió a Taiana. Saludó con un "Hola" y preguntó "¿Qué clase de día es hoy?". Respuesta obvia: "peronista".

​En esta segunda parte de campaña se mantuvo a raya con un discurso de la era dorada de Cristina: confrontativo, aunque, por un error técnico del micrófono (que cambió a los 18 minutos de discurso) parecía que tuviera la voz de un pastor evangélico.



De una, arremetió contra el Gobierno, mezclando peronismo: "Prometieron el oro y el moro, que todo lo bueno se iba a respetar y que solo se cambiarían lo que estaba mal, prometieron no más impuesto a las ganancias y vemos lo que pasó. Y hoy, después de 20 meses, podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados".

Cerró la definición: "Lealtad a los fondos buitres, su familia, socios, Edenor y Edesur".

A renglón seguido apuntó para sacar el aplauso que la hizo callar: "No se puede seguir viviendo en esta malaria".

En otro momento de su discurso de 30 minutos apuntó: "Si querés vivir en un país donde no te persigan por la vestimenta ni que desparezca un pibe que todavía no se sabe dónde está y se llama Santiago Maldonado. No votes a quienes se llevaron a Milagro Sala en un auto sin patente".

Sobre el cierre dijo: "Mañana es 17 de octubre y hoy hace 3 años que poníamos en órbita el Arsat 1 y vamos a volver en órbita al pueblo porque la Argentina porque la Argentina no es de ellos sino del pueblo. La Argentina no es una sociedad anónima. Fuerza! Me quedo sin voz pero con todo el corazón de ustedes ".

Ya sin el micrófono, cerró bailando a ritmo ligero al compás de "Nunca me falles", de Antonio Ríos.

Antes de que subiera Cristina, desfilaron por el escenario como para escoltarla los distintos candidatos e intendentes que acompañan en la boleta a la ex presidenta.



Taiana, que la acompaña en la lista como segundo senador, habló antes de que CFK comenzara su discurso.

En sus 10 minutos de discurso, al ex canciller se lo vio mucho más suelto: arengó al público y hasta cantó; algo que no ocurrió cuando ambos lanzaron la carrera a octubre en Florencio Varela.

Pidió el voto "de los peronistas que se volcaron a otras opciones justicialistas", pegando el guadañazo a los votos que obtuvieron Florencio Randazzo y Sergio Massa.

Y exaltó a ese espacio político: "Gran aplauso para los artífices de esta fiesta peronista: es un encuentro multitudinario recordando ese 17 de octubre que puso en marcha las tres banderas justicia social, soberanía política e independencia económica. Hoy, a pocos días, de unas elecciones importantes nos debemos preguntar cuál es la vigencia de esas banderas. La verdad es que tienen vigencia porque tenemos un Gobierno que no cree en ninguna de ellas. Y porque no cree en la justicia social es que quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores e institucionales. Le pagó a los buitres hasta lo que no le pidieron".



"Esta elección no la ganamos solo los candidatos, tenemos a la mejor candidata pero no podemos dejarla sola, cuando se enfrenta un poder tan concentrado creen que es una fuerza invencible pero no nos van a ganar porque tenemos la única fuerza invencible que es la fuerza del pueblo y de su militancia organizada", señaló T​aiana.

También estuvieron intendentes como Verónica Magario, Walter Correa y Hugo Yasky, ambos sindicalistas y candidatos a diputados. También, claro está, estuvo Daniel Scioli, candidato a diputado también.

En las Primarias el recuento de votos fue a favor de la ex mandataria con 3.229.194 votos contra 3.208.870 de su rival Esteban Bullrich. La diferencia fue de 20.324 sufragios, un 0,21%.